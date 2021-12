População de Simões Filho será beneficiada com investimentos na área de Saúde

A construção da Policlínica Regional Metro Recôncavo Norte e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em Simões Filho, foi autorizada nesta segunda-feira pelo governador Rui Costa, que assinou as ordens de serviço referentes às duas obras. O investimento da policlínica será de R$ 18 milhões, sendo R$ 5,5 milhões em obras e R$ 12 milhões em equipamentos. Já para o CAPS serão investidos mais de R$ 1,5 milhão para a obra e mais R$ 180 mil em equipamentos e mobiliários.

Durante o ato, Rui Costa declarou: “Hoje é um dia de importantes anúncios para a Saúde com a autorização da construção do CAPS e da policlínica, unidade esta que também vai atender outros municípios da região e é um equipamento de valorização da atenção básica”. O o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, destacou que a policlínica irá atender mais de 900 mil baianos, distribuídos entre 15 municípios: Camaçari, Candeias, Conde, Dias D' Ávila, Lauro de Freitas, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Santo Amaro, Madre de Deus, Vera Cruz e Itaparica. “Na unidade, que deverá estar pronta dentro de oito meses, teremos 18 especialidades, além de realização de exames como tomografia e ressonância, entre outros”.

Já o Centro de Atenção Psicossocial disponibilizará atividades terapêuticas, acompanhamento clínico, atividades comunitárias e atendimento domiciliar, entre outras. O serviço oferecido na unidade é de atendimento de saúde mental e foi criado para substituir as internações em hospitais psiquiátricos. O CAPS irá atender pessoas de todas as faixas etárias que apresentem intenso sofrimento psíquico por conta do uso de crack, álcool e outras drogas.

Foram entregues também 40 ambulâncias e nove ônibus escolares para municípios da região. Na oportunidade, o governador falou sobre outros investimentos do Governo do Estado em Simões Filho. “Nos próximos dias, a Embasa vai iniciar uma obra, no valor de R$ 26 milhões, para reforçar o sistema de abastecimento de água da cidade. Outra ação do Governo que vai beneficiar a população daqui é o VLT, cuja licitação será aberta em breve. O equipamento vai sair da Ilha de São João, passará pelo subúrbio de Salvador, Calçada e chegará até o Comércio”, explicou, destacando ainda as obras do Hospital Metropolitano, que está sendo construído na divisa entre Lauro de Freitas e Simões Filho, com um investimento de R$ 150 milhões.

adblock ativo