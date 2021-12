População de Jaguaripe recebe terminal hidroviário recuperado

O Terminal Hidroviário de Mutá, no município de Jaguaripe, foi entregue recuperado à população, bem como a ordem de serviço para a recuperação do Terminal da Sede foi assinado, nesta quinta-feira (8), pelo governador Rui Costa. O investimento das duas obras é de R$ 1,3 milhão no total. “O objetivo é dar viabilidade a esses terminais não só para a população do município, jmas também para o setor de turismo, cujos equipamentos são úteis para o seu desenvolvimento. Estamos estruturando esses atracadouros em todo o Baixo Sul e também na Ilha de Itaparica, com o intuito de ajudar a atrair pessoas para visitar esses lugares e fortalecer atividades econômicas”, afirmou Rui Costa.

No terminal de Mutá, o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), realizou obras de recuperação estrutural nas partes da fundação, que estavam comprometidas, e da estação de passageiros, em um total de R$ 828 milhões em investimento. A ação irá beneficiar os municípios de Aratuípe, Valença, Nazaré, Salinas da Margarida, Maragojipe e Jaguaripe.

Já no Terminal da Sede, onde mais R$ 524 milhões serão investidos, os serviços incluem a recuperação estrutural da ponte de acesso e atracadouro em concreto, com reconstrução de um vão da ponte de acesso e reparo da ponte de acesso em concreto armado. Com a obra, serão beneficiadas 18 mil pessoas que circulam entre os municípios de Aratuípe, Valença, Nazaré, Vera Cruz, Salinas da Margarida, Jaguaripe e Santo Antônio de Jesus.

A licitação para a recuperação de 14 quilômetros da BA-883, no trecho que liga Jaguaripe até a BA-001, também foi anunciada. “Essa estrada foi feita durante o governo de Jaques Wagner, mas a empresa vencedora na época não cumpriu o contrato e foi acionada na Justiça. Como não podemos deixar o povo esperando o resultado da decisão judicial, vou garantir um asfalto digno e de qualidade para a população”, disse Rui Costa, que também anunciou a construção de uma nova escola, no município, com um investimento de R$ 3 milhões. Ainda em Jaguaripe, o governador entregou um trator com implementos agrícolas e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, no segmento de mandiocultura, com a Associação de Produtores Rurais de Riacho do Miranda. O investimento é de R$ 416 mil.

adblock ativo