Ponte Salvador – Itaparica é tema de audiência púbica

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a construção e operação da Ponte Salvador – Itaparica será debatido em audiência pública no dia 21 de março, às 14h30, no auditório da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), no Centro Administrativo. O objetivo do evento é recolher informações que subsidiarão a elaboração final do edital, minuta do contrato e demais documentos sobre o tema. As informações sobre o projeto podem ser acessadas no site da SEINFRA .

Além da ponte – que será um elo integrador entre a capital, a Ilha de Itaparica e as regiões do Baixo Sul, Recôncavo e Oeste –, a PPP prevê a inclusão dos acessos a ela em Salvador e Vera Cruz, bem como a construção de um novo trecho de 9,3 quilômetros na BA-001, compondo o contorno da zona urbana de Vera Cruz. Também faz parte do projeto o trecho da BA-001 entre a interseção do novo contorno e a Ponte do Funil, que deverá ser duplicada, mantida e operada pela concessionária que vencer a futura licitação.

As contribuições da população sobre a construção e operação da ponte continuam sendo recebidas pela SEINFRA até às 18h do dia 29 de março. As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br ou entregues, presencialmente, na sede do órgão.

adblock ativo