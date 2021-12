Polo de Cidadania oferece serviços gratuitos aos moradores de Camaçari e Dias d’Ávila

A 11ª edição do Polo de Cidadania irá mobilizar os municípios de Camaçari e Dias d’Ávila neste sábado (10), das 9h às 15h, no estacionamento da Praça Simpatia, em frente à Cidade do Saber. A ação, que tem como marca a oferta de serviços gratuitos nas áreas de Saúde, Educação, Cidadania, Cultura e Lazer, é promovida pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), pelo Serviço Social da Indústria do Estado da Bahia (SESI-BA) e pela Prefeitura Municipal de Camaçari, com patrocínios da Basf, Braskem, Bridgestone, Ultracargo, BSC, Bahiagás, Deten, Cetrel, Cristal e Continental. A previsão de público é de, aproximadamente, quatro mil pessoas.

Além dos serviços, a programação prevê atrações culturais e de lazer; ações de cidadania; atividades de incentivo ao esporte; orientações voltadas para a saúde; e sorteio de brindes. O superintendente de Comunicação do COFIC, Érico Oliveira, destaca que o Polo de Cidadania “chega aos 11 anos de vida como um evento consolidado junto às comunidades dos municípios vizinhos ao Complexo Industrial, especialmente por proporcionar lazer, cultura e uma série de serviços gratuitos para toda a família e para todas as idades”.

Como é de praxe, as empresas do Polo Petroquímico estarão presentes no evento. Na estande da Braskem, por exemplo, haverá demonstração sobre as diversas aplicações do plástico na vida das pessoas, incluindo a utilização em próteses ortopédicas e mamárias externas. Além disso, em parceria com a Liga Baiana Contra o Câncer (LBCC), do Hospital Aristides Maltez (HAM), serão oferecidos esclarecimentos de como se prevenir contra o câncer de mama. A ação irá disponibilizar, ainda, a marcação de 60 mamografias, que serão realizadas no Hospital, em Salvador.

Já a Bridgestone apresentará ações de sustentabilidade, como coleta seletiva de resíduos, destinações ambientalmente corretas para pneus inservíveis e processamento de resíduos orgânicos. A Bahiagás, por sua vez, promoverá a Oficina de Horta Suspensa com materiais recicláveis e a Ford levará seu com seu caminhão Odontomóvel, com oferta de atendimento de saúde bucal, incluindo exames, escovação e aplicação de flúor.

adblock ativo