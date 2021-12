Polo de Camaçari realiza simulado e vias de acesso ao Complexo são bloqueadas

Na manhã desta terça-feira (2), um exercício simulado, sem aviso prévio, está sendo realizado no Polo industrial de Camaçari. Por conta disso, as vias de acesso ao Complexo (Axial, Parafuso, Canal de Tráfego, Ligação, Perimetral e Frontal) estarão bloqueadas até as 11h30, para garantir a segurança das pessoas envolvidas no exercício e facilitar o deslocamento das viaturas de combate a incêndio e ambulâncias.

A operação envolve mais de 150 técnicos, brigadistas e profissionais da área médica, 30 viaturas de combate a incêndio, 20 ambulâncias. Conta ainda com o apoio da Polícia Militar (12º Batalhão, 36ª Companhia de Polícia e Companhia Independente de Policiamento Especializado - CIPE), Polícia Rodoviária Estadual, SAMU, Sistema de controle de Trânsito de Camaçari, Corpo de Bombeiros, representantes do Conselho Comunitário de Camaçari e Dias D´Ávila e do Núcleo de Defesa Comunitária (Nudec), Defesa Civil dos dois municípios, dentre outros envolvidos.

Coordenado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) e Basf, o treinamento tem por objetivo avaliar os procedimentos coletivos de segurança do Complexo Industrial, especialmente em relação ao acionamento e utilização dos recursos técnicos disponíveis do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) e do Plano de Atendimento Médico Emergência (PAME), para controle de situações de emergência.

adblock ativo