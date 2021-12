Polo Aquático reúne 250 atletas e leva turistas à Praia do Forte

Praia do Forte, em Mata de São João, no Litoral Norte baiano, foi palco do 7º Circuito Open de Polo Aquático, um dos maiores eventos de esporte aquático do Brasil. Desde a última sexta-feira (13), a competição reuniu cerca de 250 atletas de todo o Brasil em um total de 11 delegações masculinas e femininas. Neste domingo (15), a final do evento movimentou a manhã de baianos e turistas que escolheram o local para passar o feriadão da semana das crianças.

Participaram equipes representantes de Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Aracaju (SE), Recife (PE), João Pessoa (PB), Santos (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Entre as mulheres, o título ficou com a time de Brasília. No masculino, levou a melhor o time de Salvador. Para o goleiro da equipe campeão, Diogo Tumet, por ser realizada na praia e aberta ao público, a competição estimula a prática esportiva. “Eu acho que um evento com um nível tão bacana como esse incentiva quem vê a procurar um esporte, se exercitar e buscar uma vida mais saudável”.

Atleta da equipe de Recife (PE), Rômulo Pedrosa levou a família para aproveitar a paisagem exuberante da região. "É um local mágico. Trouxe minha esposa e filhos para torcer, mas, acima de tudo, para curtir esse clima maravilhoso. Não conhecia a região e fiquei encantado. Tudo está muito organizado e bonito. A produção está de parabéns. É uma oportunidade única para nós competidores, e quem vem visitar ainda pode contar com uma vista linda dessas. Espero voltar no próximo ano".

A competição acontece na Bahia há sete anos, com edições em Salvador, Morro de São Paulo e, desde o ano passado, em Praia do Forte. Além de atrair turistas e visitantes, os jogos ajudaram a movimentar a economia local. Como afirma a comerciante Linda Barreto. "Praia cheia é sempre a melhor coisa para quem tem negócio aqui. Sem dúvida, este evento trouxe muita gente. Feriado e fim de semana sempre é melhor, mas com essa força ficou ainda melhor".

“Este incentivo que o Governo do Estado está oferecendo para o esporte é muito importante, principalmente porque coloca a Bahia na rota das grandes competições, ajudando não apenas a trazer visibilidade para nosso estado, mas a renovar o esporte para a juventude”, afirmou o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), Diego Albuquerque.

adblock ativo