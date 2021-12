Policlínica de Mata de São João recebe novos equipamentos oftalmológicos

Dotada de novos aparelhos no setor de Oftalmologia, a Policlínica Municipal de Mata de São João amplia os procedimentos na especialidade médica, trazendo para a população múltiplos benefícios à sua saúde. O paciente Jilvan Alves atesta a eficácia dos equipamentos recém-adquiridos: “Gostei muito do atendimento com os aparelhos novos e estou feliz por ter tido a oportunidade de usufrui-los”. O consultório de oftalmologia é composto por coluna oftalmológica, oftalmoscópio binocular, oftalmoscópios, projetor oftalmológico, lâmpada de fenda, retinoscopia, cadeira oftalmológica, tonômetro e alto refletor. A verba destinada à aquisição dos novos aparelhos foi de R$ 227.900 mil.

