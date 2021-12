Polícia interrompe mais uma "guerra de espadas" em Cruz das Almas

Moradores de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, participaram de mais uma "guerra de espadas", desta vez no bairro Alberto Passos, conhecido como “Atrás do campo”. A atividade, qie aconteceu na noite dessa terça-feira, foi interrompida com a chegada da polícia militar no local.

No último sábado (19) e domingo (20), também foram registradas as mesmas ocorrências. As "guerras de espadas" estão proibidas desde 2011 e, para ajudar na fiscalização da lei, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) reforçou o policiamento na cidade com cerca de 20 viaturas da polícia.

