Polícia encerra festa paredão com cerca de 150 pessoas em Lauro de Freitas

Uma festa paredão com aglomeração e drogas foi encerrada na madrugada deste sábado, 12, no bairro de Portão, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes receberam a denúncia sobre a possível festa ilegal, através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Ao chegarem no local indicado, na rua Araci R. da Silva, cerca de 150 pessoas foram encontradas reunidas e sem máscaras.

A maior parte do grupo foi dispersado. No entanto, três adultos e sete adolescentes de 14, 15 e 16 anos, indicados como organizadores do evento, foram encaminhados à 34ª Delegacia Territorial (DT) de Portão.

Na unidade da Polícia Civil, os agentes também entregaram duas caixas de som, porções de maconha e pedras de crack, além de garrafas de bebidas alcoólicas apreendidos no local da festa.

adblock ativo