Polícia apreende camisas de festa junina que iria ocorrer em Cruz das Almas

Uma festa de camisa personalizada marcada para ocorrer em Cruz das Almas dia 24 de junho, foi descoberta por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do organizador do evento, na segunda-feira (21). O bloco junino intitulado “Os Kamaradas”, estava vendendo as camisas por R$ 17 reais.

Cento e quarenta e duas camisas foram apreendidas, além de caderno de anotações de compra e venda dos abadás. O bloco ocorreria na Rua Santo Antônio. “Fizemos o trabalho de investigação e descobrimos o responsável pela venda das camisas. No dia que seria o evento, vamos contar com o apoio da Polícia Militar, para que se haja algum indicativo de festa, ou aglomeração, possamos punir diante da lei os envolvidos”, explicou o delegado Cristóvão Éder, titular da DT.

O material apreendido foi encaminhado para unidade policial.

adblock ativo