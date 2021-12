Plantão garante entrada de animais na Fenagro 2017

Com a proximidade da Fenagro 2017, a equipe da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) inicia o plantão para garantir a sanidade dos animais no evento, que está na 30ª edição e acontece entre 26 de novembro e 3 de dezembro. Tanto na quinta-feira (23), como na sexta-feira (24), o plantão será de 24h. No sábado, a agência vai realizar a fiscalização até as 12h. A equipe contará com 10 auxiliares de fiscalização e 13 médicos veterinários que vão atuar na base fixa da ADAB, no Parque de Exposições.

Os produtores devem seguir uma série de medidas, pré-estabelecidas, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI). A relação das obrigações é encontrada no site da ADAB , na aba de 'Eventos Agropecuários' A agência realiza na quarta-feira (22) a desinfecção dos currais e baias do Parque de Exposição.

Bahia livre da Febre Aftosa

São 20 anos livre de aftosa, uma doença viral, altamente contagiosa, que afeta animais de casco fendido, como os bois, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. Pode ser transmitida, principalmente, pelo contato entre os animais doentes e sadios. O vírus pode ser transportado pela água, ar, alimentos, pássaros e pessoas que entrem em contato com animais doentes.

