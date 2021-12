Pesquisa aponta Mata de São João como a terceira melhor cidade do Estado para se viver

Mata de São João é a terceira melhor cidade baiana para se viver. A pesquisa realizada em 2018 pelo Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de cinco mil municípios brasileiros – analisa os municípios com base em três itens fundamentais: emprego e renda; educação; e saúde.

A cada ano que passa Mata de São João avança em relação a municípios com muito mais recursos e quantidade de habitantes. Recentemente, escolas da rede municipal de ensino alcançaram o melhor Índice de Educação Básica (IDEB) da Região Metropolitana de Salvador (RMS), alcançando um indicador de 5,7 nos anos iniciais (1º ao 5º ano), e 4,6 nos anos finais (6º ao 9º ano), e hoje, atua com o programa de Educação em Tempo Integral.

Foram levados em conta, também, os investimentos em capacitação de agricultores rurais, nas mais de 79 obras efetivas em todo o município, na chegada de um tomógrafo e nos novos respiradores mecânicos para o hospital municipal, nas oficinas de esporte para toda a população, e nos projetos de inserção para fortalecimento dos vínculos sociais, entre outros. Atualmente, Mata de São João recebe uma programação de inaugurações de obras finalizadas, com as quais a prefeitura e a população comemoram juntas os 173 anos de emancipação do município Mata de São João, que é celebrado, oficialmente, no dia 15 de abril, embora a programação de comemorações acontece durante todo o mês.

