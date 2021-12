Pesquisa aponta liderança de João Bahia em Amélia Rodrigues

Faltando um mês para as eleições, o candidato a prefeito de Amélia Rodrigues João Bahia (PSD) aparece na liderança dos resultados, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira, 16, pela Economic Pesquisas.

Segundo a pesquisa no cenário estimulado, Bahia tem 43,25%, enquanto o atual prefeito e candidato à reeleição, Paulo Falcão (Republicanos), tem 24,5%. A margem de erro do levantamento é de 4,84%, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 5 e 6 de outubro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) sob o número 04545/2020.

