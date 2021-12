Pescadores e marisqueiros serão capacitados pelo Programa Qualifica Bahia

Por meio do curso Manipulação de Carnes e Derivados, dentro do Programa Qualifica Bahia, 40 pescadores da Colônia de Pesca Z1, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, serão capacitados, no mês de março. A ação foi anunciada nesta sexta-feira (26), durante a abertura da palestra sobre Acidentes e Doenças do Trabalho na Atividade de Pesca, realizado no Salão Paroquial da Igreja de Santana, com a participação de 30 profissionais da pesca. Durante o evento, foram entregues 30 kits de salvatagem (capa de chuva e colete salva-vidas), além de linhas de nylon e anzóis, doados pela Bahia Pesca.

Também na oportunidade, os pescadores foram cadastrados no CadCidadão, sistema que registra a situação social e econômica dos profissionais e os encaminha para programas sociais e de crédito dos governos federal e estadual. Essas atividades, explica o diretor-presidente da Bahia Pesaca, Dermival Oliveira, são fruto do termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Secretaria da Agricultura do Estado (SEAGRI), por meio da Bahia Pesca. N

Na ocasião, o gestor da Bahia Pesca anunciou outra capacitação, na segunda e terça-feira (29 e 30), para 40 pescadores, respectivamente, das Colônias de Itapuã e do Rio Vermelho, que serão beneficiados com o curso Atendimento ao Turista.

