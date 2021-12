Pescadores de Santo Amaro são cadastrados em programas sociais

Até esta sexta-feira (21), pescadores, marisqueiras e piscicultores do distrito de Acupe, em Santo Amaro da Purificação, poderão se cadastrar no CadCidadão. O cadastramento será realizado na Praça Renato Leone, ao lado do Hospital Edival Carlos Barreto, das 8h30 às 17h30.

Cerca de 250 pessoas serão beneficiadas com a ação. Após o cadastramento os pescadores poderão obter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). A DAP é indispensável para acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Aquisição de Alimentos e o de Habitação Popular. Com a DAP o pescador é reconhecido como produtor rural e pode acessar diversos programas do governo federal para desenvolvimento da pesca e aquicultura, como financiamentos com baixa taxa de juros.

