Pescadores da RMS e do Vale do São Francisco recebem mais 10 mil máscaras

Máscaras de prevenção à Covid-19 estão sendo distribuídos a cerca de 10 mil pescadores baianos pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. Serão contempladas quase 30 colônias e associações de pescadores.

O material será disponibilizado às entidades de Cachoeira, Santo Amaro, Saubara, Vera Cruz, Itaparica, Conde, Paratinga, Morpará e Bom Jesus da Lapa, que repassarão gratuitamente os equipamentos a seus associados.

As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas, em uma ação realizada em parceria entre as secretarias do Planejamento (SEPLAN), de Desenvolvimento Econômico (SDE) e de Desenvolvimento Rural (SDR).

Desde o início da pandemia a Bahia Pesca já distribuiu mais de 170 mil máscaras aos profissionais da pesca, seguindo a assessoria do órgão. “É hora de redobrar os cuidados. Os pescadores e as marisqueiras baianas têm feito sua parte e nós não poderíamos deixar de colaborar com esse esforço coletivo”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira.

