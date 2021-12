Pescadoras e Marisqueiras recebem atendimento médico gratuito

Nos dias 6 e 7/11, uma equipe multidisciplinar da área de saúde estará nos municípios de Maragogipe e Santo Amaro, respectivamente, realizando oficinas para orientar, diagnosticar e tratar pescadoras e marisqueiras das duas cidades.

As consultas e palestras acontecem das 8 às 12h e das 13 às 17h. No dia 6, o atendimento será feito na sede da ONG Vovó do Mangue, na Praça Pereira Antônio Rebouças, em Maragogipe. Já no dia 7 o atendimento será realizado na Casa do Samba (Rua do Imperador), no centro de Santo Amaro.

Na ocasião, pescadoras e marisqueiras serão orientados sobre os principais problemas que atingem esta classe profissional e passarão por exames clínicos. Caso sejam identificados problemas de saúde mais complexos, os profissionais serão encaminhados para a realização de exames no sistema público de saúde.

Cerca de 240 pessoas serão beneficiadas com a ação. “Serão disponibilizados três técnicos de enfermagem, uma enfermeira, três médicos, dois fisioterapeutas e um nutricionista para, juntos, levar informações de saúde ocupacional para a vida dos pescadores”, afirma a coordenadora técnica de promoção social da Bahia Pesca, Eliana Carla Ramos.

A ação faz parte do projeto Programa de Saúde Ocupacional para os Trabalhadores de Pesca, realizado pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura) em parceria com a Federação das Associações, Sindicatos e Colônias de Pescadores e Pescadoras do Estado da Bahia (FAPESBA).

adblock ativo