Pescadoras de Jaguaripe recebem atendimento médico gratuito nesta quarta

Nesta quarta-feira (13), uma equipe multidisciplinar da área de Saúde estará no município de Jaguaripe realizando oficinas para orientar, diagnosticar e tratar as pescadoras e marisqueiras da localidade. O Programa conta com oficinas de saúde, consultas clínicas e nutricionais, além de palestras educativas.

As consultas e palestras acontecem das 8 às 12h e das 13 às 17h na Colônia de pescadores Z-36, na Avenida Martinho Albuquerque, 11, Centro. Pescadoras e marisqueiras serão orientadas sobre os principais problemas que atingem esta classe profissional e passarão por exames clínicos, caso sejam identificados problemas de saúde mais complexos, os profissionais serão encaminhados para a realização de exames no sistema público de saúde.

Cerca de 120 pessoas serão beneficiadas com a ação. “Serão disponibilizados três técnicos de enfermagem, uma enfermeira, três médicos, dois fisioterapeutas e um nutricionista para, juntos, levar informações de saúde ocupacional para a vida dos pescadores”, afirma a coordenadora técnica de promoção social da Bahia Pesca, Eliana Carla Ramos.

A ação faz parte do Programa de Saúde Ocupacional para as trabalhadoras da Pesca, realizado pela Bahia Pesca em parceria com a Federação das Associações, Sindicatos e Colônias dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FAPESCA).

