Passeio ciclístico em Camaçari apoia campanha contra acidentes no trânsito

Com o objetivo de alertar a população sobre o Maio Amarelo – campanha nacional para chamar a atenção da sociedade sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito –, um passeio ciclístico será realizado neste sábado (25), a partir das 8h, no município de Camaçari. O estacionamento do Boulevard Shopping Camaçari será o ponto de largada e chegada da atividade que contará com espaço kids, café da manhã, exposição de artigos esportivos, distribuição de squeezes e sorteio de brindes.

Durante o evento, ciclistas amadores e profissionais de Camaçari vão mostrar a representatividade desse modal na mobilidade urbana municipal e incentivar outros munícipes a utilizarem a bicicleta como meio saudável, econômico e ambientalmente sustentável de transporte urbano.

