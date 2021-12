Partido de Feira de Santana inova com candidatura coletiva de mulheres

O PSB de Feira de Santana resolveu investir, pela primeira vez, em uma candidatura coletiva. O mandato, em caso de vitória, será composto por Priscila Pity, Maylane, Lindy, Joanita e Valma. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oficialmente não é possível um grupo se candidatar, ou seja, apenas quem formalizar sua candidatura será eleito e poderá exercer sua função política na Câmara Municipal de Vereadores.

No entanto, por meio de um acordo informal entre si, o grupo está buscando difundir os seus ideais e trabalhar pela causa LGBTQIA+, autismo, juventude negra e bloco Afro.

Cada candidata representa uma bandeira. Pity, a titular da chapa, representa o movimento LGBTQ+, junto com Lindy que é mulher trans, defendendo a mesma bandeira. Já Maylane, 21 anos, negra e mãe, defende a bandeira da juventude negra de periferia. Joanita é enfermeira e mãe de uma criança autista e defende a bandeira do autismo, enquanto Valma faz parte do Movimento Zumbi do Palmares e se eleita vai defender a valorização dos blocos afros.

A porta-voz oficial do grupo para ser votada nas urnas foi decidido em grupo, de maneira democrática. No entanto, toda a equipe vai participar nos bastidores, nas discussões e debates políticos. Cada grupo se divide as tarefas a sua maneira.

O acordo é que as decisões políticas, definição de projetos de leis e votação sejam tomadas em conjunto pelo grupo.

