Parque ecológico é diversão garantida em Lauro de Freitas

Uma opção de passeio, especialmente durante ass férias escolares, é o Parque Ecológico de Lauro de Freitas, em Vilas do Atlântico. O lugar, onde contabilizou-se 54 mil visitas somente em 2018, oferece contato com a natureza, diversão e entretenimento para todas as idades. Administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (SEMARH), o espaço ocupa mais de 70 mil metros quadrados, é cercado de vegetação nativa e estruturado com equipamentos de lazer.

Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com acesso gratuito, o parque ecológico foi recuperado pela prefeitura municipal e reinaugurado em junho de 2017 para proporcionar lazer com segurança à população. Dentre as atrações, destaque para o parque infantil, situado em meio a uma trilha ecológica de quase mil quilômetros. O espaço, um dos mais disputados pelas crianças, dispõe de espaço zen, viveiro, horta orgânica e espaço de estudos, entre outros.

O secretário da SEMARTH, Alexandre Marques, ressalta que o Parque Ecológico de Lauro de Freitas é um espaço de disseminação do conhecimento ambiental e de utilização sustentável dos equipamentos públicos. “Em média, recebemos a visita de 600 alunos de escolas públicas e privadas por semana. Isto indica o quanto o local pode contribuir para o aprendizado dos jovens, além de ser um lugar procurado para a realização de festas de aniversários, piqueniques, ensaios fotográficos e lazer familiar”. Eventos de maiores proporções devem ser agendados pelos telefones: 3369 - 9134 ou 3369 - 9197.

adblock ativo