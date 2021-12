Parque de Exposições de Salvador recebe a 30ª edição da FENAGRO

A 30ª edição da Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO) começa neste sábado (25), no Parque de Exposições de Salvador. Maior evento do segmento do Norte/Nordeste e um dos cinco mais importantes do Brasil, a feira prossegue até o dia 3/12 com a proposta de viabilizar oportunidades de negócios e ações de fomento ao setor Agropecuário. Durante nove dias, o público poderá conferir desde a comercialização de produtos artesanais até leilões de animais com alto padrão genético, que chegam a custar R$1,5 milhão, além das atividades abertas para toda a família, como Espaço Kids, praça de alimentação e exposição e torneio de animais, entre outros.

Fomentar negócios internacionais, promover capacitações e debater temas estratégicos voltados à inovação e o aumento da competitividade da agropecuária baiana são os principais objetivos do VI Salão Internacional da 30ª FENAGRO. Realizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (SEAGRI) , o Salão funcionará durante a feira, na Avenida do Agronegócio, com uma programação composta de workshops e fóruns, idealizados pelo Corpo Consular da Bahia. "O tradicional salão internacional, que é uma forma de apresentar o Agronegócio baiano aos corpos consulares, às empresas e aos empresários de todo o mundo, eleva a possibilidade de atração de investimentos e realização de negócios e parcerias. Sem dúvidas, todas as edições da FENAGRO foram importantíssimas para a movimentação financeira do Agronegócio baiano, com todas as suas transações de animais, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos", explica Vitor Bonfim, secretário da Agricultura.

Uma das atrações desta edição da FENAGRO, a Avenida do Agronegócio - instalada no centro do Parque de Exposições, é um espaço onde estarão instalados os estandes de secretarias do Governo do Estado e de instituições ligadas ao segmento, nos quais são expostas as ações e projetos de fomento ao Agronegócio e agentes financeiros, trazendo oportunidades de novos investimentos. O local abriga, ainda, o gabinete do secretário da Agricultura, Vitor Bonfim. Durante o evento, o gestor despacha ali. Ainda na Avenida, a realização de encontros relacionados ao segmento Agropecuário e a reunião do Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO).

“O foco da FENAGRO é o fomento do Agronegócio. Isso é feito através de várias ações, como a realização de palestras, debates e eventos para capacitar, cada vez mais, o pecuarista e o agricultor, tornando a Agricultura cada vez mais eficiente no nosso Estado. Os habituais leilões de animais, além de fomentar negócios entre empresários, expõem e divulgam as raças e suas melhorias genéticas. Normalmente, os leilões movimentam em torno de 20% de todos os negócios da FENAGRO. Estimamos, para 2017, que eles superem R$ 20 milhões. Além disso, buscamos sempre a presença de instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Desenbahia, para prestar auxílio financeiro e consultorias aos produtores", afirmou Vitor Bonfim.

O espaço traz, ainda, a exposição das potencialidades da Agropecuária do Estado, que fazem com que investidores de todo o mundo sejam atraídos para se instalar aqui. A Avenida do Agronegócio também traz um espaço reservado ao Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB), da Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia (SEAGRI). Lá serão divulgados os serviços e pesquisas realizados nos 12 laboratórios do Centro, localizado no bairro da Ondina, Salvador. O Centro é referência em pesquisas agropecuárias que impactam significativamente no controle de doenças e pragas nas áreas vegetal e animal, além de análises de solo, controle de qualidade de alimentos e classificação de produtos de origem vegetal.

Entidades participantes

A FENAGRO 2017 trará, pela primeira vez, a exposição “O Corpo Animal – Museu da Anatomia Veterinária e Zootecnia”, que ficará aberta ao público durante todo o evento. Além disso, varias instituições marcam presença na feira, a exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que participará pela primeira vez,. Também estarão presentes a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB); a Bahia Pesca; a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal; o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO) e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), entre outras. A FENAGRO é uma realização da Central das Exposições, representada pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (ACOOBA), promovida em parceria com o Governo do Estado, através das secretarias da Agricultura (SEAGRI) e de Desenvolvimento Rural (SDR), além de outras instituições. São apoiadores o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) e Desenbahia.

PROGRAMAÇÃO

Das 8h às 22h, o público poderá conferir diversas atrações disponíveis na FENAGRO. O ingresso custará R$ 10 e, no sábado (25), o acesso será mediante um quilo de alimento não perecível.

Domingo, 26/11

10h - Abertura da FENAGRO.

13h às 17h - Exposição e promoção dos produtos argentinos.

17h - Abertura oficial da feira, com a presença de autoridades estaduais, municipais e mídia.

18h - Coquetel de abertura oficial do stand argentino na feira

9h – Show com o duo formado pelo bandoneonista argentino Carlos Quilici e o guitarrista argentino Juan Ignazio Aspeitia e apresentação de tango com dançarinos da Associação Baiana dos Amantes de Tango (ABATANGO).

2 21h - Encerramento do evento.

Segunda-Feira, 27/11

10h às 17h - Reunião Anual de Órgãos do Estado com o Corpo Consular: “Bahia e Relações Internacionais – Agenda 2018”

18h às 21h - Coquetel de congraçamento e contatos diretos com o trade de turismo

Terça-Feira, 28/11

10h às 18h - Exposição sobre experiências de viagens de intercambio acadêmico.

Quarta-Feira, 29/11

10h às 17h - Atendimento aos visitantes, autoridades e mídia; apresentação de vídeos culturais e econômicos; oportunidades de negócios, turismo e investimentos

18h às 21h - Coquetel de congraçamento e contatos diretos

Quinta-Feira, 30/11

10h às 18h - Apresentações e exposições de trabalhos

Sexta-Feira, 1º/12

10h às 17h - Apresentações de produtos e realizações por empresas francesas instaladas no Brasil. Distribuição de folhetos e revistas; oportunidades de negócios, turismo e investimentos

18h às 21h - Coquetel de congraçamento

Sexta-Feira, 1º/12

10h às 18h - Apresentação de vídeos sobre gastronomia, turismo, culturais e econômicos da Grécia. Atendimento aos visitantes, autoridades e mídias

14h às 17h - Palestra e debates: Grécia, grandes filósofos. Platão: Justiça e Liberdade. O mito da caverna. Aristóteles: os valores éticos e a busca da felicidade.

17h - Video sobre The Posidonia International Shipping Exhibition

17h30 - Oportunidades de negócios, turismo

18h às 21h - Coquetel de congraçamento

10h às 17h - Atendimento aos visitantes, autoridades e mídia

14h - Apresentação de vídeos culturais

15h - Apresentação de música uruguaia

16h - Oportunidades de negócios, turismo e investimentos

18h às 21h – Coquetel de Congraçamento e Contatos Diretos

