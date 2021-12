Parque da Cidade de Mata de São João recebe Feira da Agricultura Familiar

O Parque da Cidade de Mata de São João recebe, mais uma vez, a Feira da Agricultura Familiar. Nesta quinta-feira, doces regionais, frutas, verduras, hortaliças, mel, beiju, tapioca e flores, entre outros produtos, podem ser encontrados durante a exposição, que é aberta ao público em geral. “Esta é mais uma oportunidade para os agricultores familiares escoarem seus produtos sem a presença do atravessador. Isso faz com que eles repassem às respectivas produções no valor de mercado, gerando assim um significativo aumento na renda familiar. É também uma oportunidade de os consumidores comprarem itens sem agrotóxicos, diretamente do produtor rural”, destaca o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI), Cristiano Magalhães.

A feira, que acontece quinzenalmente às quartas e quintas-feiras, das 8h às 14h, é incentivada pela prefeitura municipal através do projeto “Agricultura Familiar”. Os produtos são produzidos nas comunidades da zona rural de Mata de São João, com técnicas agroecológicas.

Também por meio da SEAGRI, a prefeitura estimula a produção por meio de subsídio e fomento agrícola, através do projeto “Salvação da Lavoura”, que consiste na distribuição gratuita de adubo, sementes, ferramentas e cursos de capacitação para cerca de 850 agricultores familiares, além da assistência técnica no campo. Essa produção das Associações é comprada pela prefeitura por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fechando todo o ciclo produtivo.

