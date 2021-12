Parque da Cidade de Mata de São João ganha banho de luz de LED

Lâmpadas de LED – que são mais claras, mais econômicas e com maior vida útil – substituíram as de vapor metálico que faziam a iluminação do Parque da Cidade de Mata de São João. O objetivo da ação é trazer mais conforto e seguranças para matenses que usam o equipamento público, que dispõe para a comunidade academia, quiosques, áreas para eventos noturnos e pistas de cooper para caminhadas.

Enquanto a luz incandescente dura em torno de mil horas e a fluorescente cerca de dez mil, a de LED é capaz de funcionar até 50 mil horas, reduzindo inclusive os custos com eventuais trocas de lâmpadas. Essa iluminação já pode ser vitas nas praças das localidades de Malhadas e de Açú da Torre. A próxima a ser iluminada, de acordo com o prefeito Marcelo Oliveira, é a Praça Barão Açú da Torre, na sede. “Desejo que mais espaços públicos e logradouros recebam iluminações de LED. As principais ruas de Mata de São João já estão bem iluminadas com as novas lâmpadas de LED”, afirma.

