Parceria leva atividades esportivas a mais duas escolas de Mata de São João

O projeto “Fazer e acontecer”, que atua em Mata de São João há quatro anos, leva aulas de vôlei e futebol para mais duas escolas: Colégio Municipal Monsenhor Barbosa (CMMB) e Escola João Pereira, na Sede e no Açuzinho, respectivamente. As atividades fazem parte de uma parceria entre o instituto de mesmo nome, a prefeitura municipal e a Concessionária Litoral Norte (CLN).

A instrutora de vôlei Amanda Gabriela ensinará no CMMB e o instrutor de futebol José Milton, na João Pereira, que já receberam todo o material esportivo. “É uma parceria muito importante, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Feliz porque o projeto foi estendido para mais duas escolas e por chegar também na sede”, comemorou o secretário municipal de Esporte e Educação, Neném de Dadinho. A secretária de Educação, Maricélia Boneca, ressaltou a importância do esporte na vida dos jovens e também celebrou a parceria. “É muito forte e a Secretaria de Educação estará sempre de braços abertos para acolher tudo que vier para somar”.

O Instituto Fazer e Acontecer (IFA) foi fundado em 2003 e neste ano atua em 25 cidades baianas. A organização social trabalha com a educação através do esporte e com elementos voltados também para a preservação do meio ambiente. “Além do projeto em si, temos outras ações que fizemos em parceria com a Prefeitura de Mata de São João”, explica do diretor do IFA Renato Reis.

