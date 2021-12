Parceria entre prefeitura e IFBA implementa cursos técnicos em Mata de São João

A Prefeitura Municipal de Mata de São João assinou convênio com o Instituto Federal de Ciências e Tecnologia (IFBA) para a instalação de um polo de Educação na sede do município. A parceria permite a implementação de cursos profissionalizantes para jovens e adultos, no anexo da Escola Municipal Célia Goulart de Freitas. Serão ofertadas cerca de 200 vagas. Os interessados terão a oportunidade de escolher entre os cursos de Mecatrônica, Energias Renováveis, Informática e Hotelaria. As aulas estão previstas para começar em 9 de julho.

O prefeito Marcelo Oliveira ressalta a importância do avanço para o município em relação à qualificação profissional. ‘’Estou muito entusiasmado com a assinatura desse convênio. A prefeitura vai dar os seus melhores esforços para ter em Mata de São João o melhor polo de oferta de cursos técnicos que o IFBA jamais teve em toda Bahia’’.

O reitor do Instituto Federal da Bahia, Renato da Anunciação, afirma estar satisfeito em trazer a metodologia de ensino da instituição superior de ensino para a cidade. ‘’A assinatura desse convênio com a prefeitura marca o início das atividades do IFBA em Mata de São João, com os cursos técnicos no qual estamos ofertando cerca de quatro modalidades. É porta de entrada para o mundo do trabalho e ainda potencializamos as pessoas’’.

Para a secretária de Educação do município, Maricélia Rodrigues, a chegada do instituto no município é resultado do empenho e desejo em avançar na Educação. “É um sentimento muito especial, pois é algo inovador e é o que estava precisando na nossa cidade, um complemento profissional para esses jovens que saem do Ensino Médio sem um curso técnico’’, declara.

