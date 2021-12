Parceria entre família e escola é foco de encontro em Mata de São João

A relação entre a escola e a família – considerada uma parceria para favorecer a aprendizagem do aluno com deficiência – foi tema do encontro que a Secretaria da Educação do Município de Mata de São João e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizaram, nesta sexta-feira (3). Durante o evento foram promovidos momentos de orientação com os responsáveis pelos estudantes com deficiência, na perspectiva da inclusão social a partir de escolas acessíveis, com salas de recursos equipadas e profissionais

A ideia do encontro foi oferecer às famílias proficiência nas áreas específicas dentro das necessidades de seus filhos, tais como aprendizado em Libras, Braille e Sorobâ, buscando qualidade de vida e autoconhecimento. A assessoria de Comunicação da prefeitura municipal informa que, atualmente, o AEE atende a mais de 370 crianças da Educação Inclusiva, através de uma equipe formada por coordenadores, professores, psicólogos e fonoaudiólogos.

