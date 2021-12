Pacientes que passaram por triagem farão cirurgia de catarata no dia 15

Dos 22 pacientes da Policlínica de Mata de São João que passaram por uma triagem no Mutirão de Cirurgias de Catarata, no sábado (1º), 19 farão o procedimento no dia 15/12. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Mata de São João, por meio da Secretaria de Saúde do Município que, além da cirurgia, fornece transporte ida e volta, com acompanhamento pré e pós-operatório aos pacientes.

O transporte que conduz os pacientes para a operação em Salvador sairá da frente da Policlínica, às 4h da manhã, rumo à Clínica Oftalmo Diagnose, parceira da prefeitura, onde são realizados os procedimentos. Após a cirurgia, o paciente tem direito à revisão, oferecida pelo próprio mutirão.

