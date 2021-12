Pacientes do CAPS participaram do “Janeiro branco”

O movimento “Janeiro branco” reuniu, nesta sexta-feira (25), no Parque da Cidade, pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Mata de São João. O evento teve como objetivo reforçar a importância dos cuidados com a mente humana e buscar tratamento e ajuda em alguns casos específicos. Além da palestra com a coordenadora do CAPS, Aline Fernandes, que abriu o encontro falando sobre o projeto, artistas locais fizeram apresentações, a exemplo da cantora e poetisa Lara Nunes e da professora Kika, do Conservatório de Música. O “Janeiro branco” contou, também, com uma arte de grafite com a frase “CAPS, cuide da sua mente!”. No final, o professor de zumba Fael colocou todos os participantes para dançar.

adblock ativo