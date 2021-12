Outubro Rosa: clínica da Unime oferece exames gratuitos

Com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo uterino, a Clínica de Enfermagem da Unime-Lauro de Freitas vai intensificar o atendimento durante o mês de outubro, oferecendo, gratuitamente, exames clínicos das mamas (ECM) e o exame preventivo, também conhecido como papanicolau.

A marcação pode ser feita pelo telefone (71) 3378-8107 ou presencialmente, na Clínica de Enfermagem (Av. Luis Tarquínio Pontes, 600. Centro. Lauro de Freitas), de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O exame clínico das mamas é recomendado anualmente para toda mulher com 40 anos ou mais de idade. Em caso de incidência da doença na família, o indicado é realizar o exame a partir dos 35 anos. Já o exame preventivo periódico é recomendado para toda mulher que tem ou já teve vida sexual, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos.

Pets

No mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama é importante também alertar sobre a incidência da doença em animais. De acordo com estudos relacionados à área, cerca de 52% dos tumores de mama em cadelas e 80% nas gatas são malignos.

Com o objetivo de chamar atenção dos tutores para a importância do diagnóstico precoce para o bem-estar animal, o Hospital Veterinário da Unime Lauro de Freitas promove, na próxima segunda-feira (21), o “Outubro Rosa Pet Bahia”, com atendimento clínico inicial e solicitação de exames pré-operatórios, se necessários. A ação acontece das 8h às 12h, na Av. Luis Tarquínio Pontes, 600, centro. Lauro de Freitas, é voltada para cães e gatos portadores de neoplasias mamárias. Mais informações: (71) 3378-6138

adblock ativo