Orquídeas são uma opção de presente para o Dia das Mães

A Feira de Orquídeas instalada no segundo piso do Shopping da Bahia, na Praça Divaldo Franco, prossegue até dia 13/5. Espécies como vandas, oncidium, dendrobium, denphal, cymbidium, miltonia, maikai, cherry baby e brasis podem ser encontradas no local. “As vandas, por exemplo, são oriundas da Tailândia, de onde importamos mudas pequenas e fazemos o cultivo em nossas estufas até o ponto de comercialização, que gira em torno de dois a três anos. São plantas de raízes aéreas e que se adaptaram muito bem em nosso clima da Bahia”, destaca o responsável pela feira, André Lima, que é proprietário do Forte Orquidário, localizado em Mata de São João, e parceiro do Orquidário Itaipava, em São Paulo. Ele explica que a mostra de orquídeas tem como objetivo “divulgar as várias espécies disponíveis da planta e oferecer uma oportunidade de presentear as mães no dia 13”.

