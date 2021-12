Orquestra Sinfônica da UFBA abre o 3º Festival de Teatro do Interior da Bahia

O concerto da Orquestra Sinfônica e Banda da Universidade Federal da Bahia (UFBA) marcou o início do 3º Festival de Teatro do Interior da Bahia, nessa quinta-feira (17), no teatro Cidade do Saber, em Camaçari. O evento, que misturou música e grafismo, contou intervenção do artista visual e grafiteiro Spray Cabuloso, egresso da Escola de Belas Artes, que produziu um painel na área externa do teatro. A obra foi inspirada na peça Pulcinella Suite, do compositor russo Igor Stravinsky. A ação foi transmitida ao vivo no palco, durante a apresentação da Orquestra.

O evento, que está na segunda edição no município, segue até domingo (21/10) e conta com a apresentação de quatro espetáculos adulto e infanto-juvenil: Folia de Rainhas (Jequié), Klaxon em Flor (Vitória da Conquista), Mulheres Malês – Nas Margens do Rio (Lauro de Freitas) e o Grande Yorick (Ilhéus).

As próximas etapas do festival, que tem como objetivo fomentar a produção teatral em municípios do interior baiano, acontecem em Porto Seguro, entre os dias 6 e 10 de novembro, e em Vitória da Conquista, de 20 a 24 de novembro

