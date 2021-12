Órgão que dá suporte a pequenos e médios empreendedores é inaugurado em Camaçari

Uma nova unidade do SAC Empresarial (SACE) foi inaugurada em Camaçari, nesta quarta-feira (3), pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Primeira SACE construída fora de Salvador, o órgão visa a ampliação territorial do atendimento aos empresários baianos, em especial empreendedores individuais, microempresas e empresa de pequeno porte. A instituição funcionará dentro do SAC Cidadão, no 1º piso do Boulevard Shopping Camaçari, na rodovia BA-535, s/n – Industrial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

A secretária da SDE, Luiza Maia, fala sobre a importância do equipamento para a população. “Quem vier até aqui receberá informações sobre empreendedorismo, por meio de uma equipe especializada que orientará, de forma detalhada, sobre o processo de formalização e o cumprimento das obrigações mensais e anuais para evitar irregularidades no cadastro e consequentes multas”.

O diretor financeiro da Associação Comercial e Empresarial de Camaçari, Luciano Sacramento, também fala sobre a chegada do SAC EMPRESARIAL à cidade. “A unidade chega em bom momento e será mais uma instituição para apoiar o empreendedor e dar oportunidade para as pessoas saírem da informalidade. Com CNPJ, o empreendedor tem acesso à uma série de vantagens como abertura de conta e empréstimo, ampliando o seu leque de opções e elevando sua autoestima”.

Mais 11 cidades estão na lista de ampliação para receber unidades do SACE, segundo informação da SDE. São elas: Santo Antônio de Jesus, Irecê, Guanambi, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, e as unidades de Barreiras e Porto Seguro, que serão temáticas com foco em Agronegócios e Turismo, respectivamente. Além de Camaçari, o SAC Empresarial tem três unidades em Salvador: Comércio (prédio do Instituto do Cacau), Shopping Bela Vista e Cajazeiras.

