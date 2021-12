Operação Lilith: Polícia cumpre dois mandados na RMS

Uma nova fase da Operação Lilith foi deflagrada nesta quinta-feira, 17, pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o objetivo de localizar criminosos com mandados em aberto na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Policiais da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Abrantes cumpriram a ordem de prisão preventiva de um homem, de 54 anos, investigado por estuprar os filhos. O indivíduo estava foragido desde 2018 e foi localizado em Arembepe. Ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional após a ação da Polícia Civil.

Policiais também estiveram no Loteamento Jardim Metrópole, em Itinga, e efetuou a prisão de outro homem, suspeito do homicídio de Davi dos Santos Neri, ocorrido no último dia 2 de maio, próximo ao Largo do Caranguejo.

Ele tinha um mandado expedido pela Vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas, a partir das investigações realizadas pela 27ª DT/Itinga.

Em andamento desde o mês de março de 2021, a Operação Lilith deve prosseguir com as diligências e capturas de foragidos da Justiça nos municípios que compõem a RMS.

