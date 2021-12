Operação integrada da PM combate desmatamento ilegal em Camaçari

Uma operação integrada de combate a crimes ambientais realizada nesta quarta-feira, 7, identificou uma ampla área de desmatamento ilegal na região do Anel Florestal do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além das Forças da Segurança Pública, participaram da ação órgãos de fiscalização e proteção do município e do Estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), integraram a ação equipes da Cipe Polo Industrial, 12º Batalhão de Polícia Militar/Camaçari, Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), 12ª Delegacia Territorial, Prefeitura de Camaçari, Comitê de Fomento Industrial de Camaçari.

Comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial (PI), o major Moisés Medina Travessas ressaltou a importãncia do local para comunidade. “Esse anel que, em caso de acidente, protegerá a comunidade não pode ser desvatado”, comentou o major.

Ainda conforme o oficial, os criminosos desmataram uma área grande do bioma. “Eles tiraram a vegetação, cortaram os pinhos e já estavam cercando para fazer lotes”, explicou Travessas.

Segundo a SSP, a titular da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), delegada Thais Siqueira, solicitou perícia para identificar o tamanho da área destruída. “Uma máquina utilizada para derrubar as árvores foi apreendida, mas as investigações continuarão para buscar a identificação dos responsáveis pelo crime”, comentou a titular. Um traficante foi capturado em flagrante no local e encaminhado à delegacia.

