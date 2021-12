ONG realiza feira de oportunidades em Simões Filho

A Feira Cidade de Oportunidades, em Simões Filho, acontece nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), na quadra da Associação Cidade da Criança (Av. Elmo Serejo de Farias), com entrada gratuita. No espaço haverá programação musical, oficinas para crianças, atividades físicas, variedades gastronômicas, artesanato produzido em Simões Filho e valorização da cultura local, de acordo com os seus organizadores. O projeto traz como pauta o empreendedorismo consciente, o escoamento da produção de artesãos, o consumo sustentável e economia solidária no Nordeste do Brasil.

O evento integra o projeto da ONG Mercado de Oportunidades, que oferece formações de empreendedorismo, cursos na área de artesanato, oficinas teatrais e horta vertical na Cidade da Criança. Idealizada pela instituição em parceria com outras seis entidades dos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia, o projeto tem apoio do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e da ONG alemã Aktionskreis Pater Beda.

