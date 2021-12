Oficina discute reposicionamento de marketing da Praia do Forte

Empresários, moradores e representantes da Prefeitura de Mata de São João e de associações locais participaram de uma oficina para discutir um novo posicionamento de marketing turístico para Praia do Forte. A atividade faz parte do Programa Investe Turismo Mata de São João, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Ministério do Turismo e do Instituto Brasileiro do Turismo - Embratur, cujo objetivo é desenvolver uma série de ações em qualificação, divulgação e gestão do turismo do município.

Em todo o Brasil, apenas 30 cidades foram selecionados como rotas para receberem os investimentos do projeto. Na Bahia são apenas quatro. Além de Mata de São João, foram contempladas as cidades de Porto Seguro e Cairu, além de Salvador – que são os únicos destinos do Estado que têm classificação A no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo.

“O objetivo da oficina é fazer com que as pessoas que moram, conhecem profundamente e vivem do destino saiam com a certeza do que querem para ele, tendo como base as opiniões dos visitantes pesquisados. A partir daí, vai ser gerado o breafing (direcionamento) para a agência de publicidade criar logomarca, slogan, peças, conceito e campanhas”, explicou o consultor em Marketing Turístico, José Hamilton Sampaio.

Ele apresentou uma pesquisa feita pelo SEBRAE, no ano passado, para começar a construção de uma série de ações e conceitos que vão caracterizar a Praia do Forte enquanto destino turístico. O levantamento apresenta uma série de impressões sobre serviços, experiências, motivações, pontos turísticos, perfil dos visitantes, satisfação, entre outros questionamentos.

