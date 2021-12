Oficina de xilogravura abre homenagens a Castro Alves em Cabaceira do Paraguaçu

A oficina de xilogravura, que começa nesta terça-feira (6), em Cabaceiras do Paraguaçu, sob a realização da Fundação Hansen Bahia no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), abre a programação comemorativa aos 171 anos de nascimento do poeta baiano Castro Alves (1847-1871). As homenagens incluem dois festivais - a 17ª edição do Festival de Declamação de Poemas de Castro Alves e o 4º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves, que acontecem no sábado (10). Já as premiações acontecem no dia 14, data de nascimento do poeta. Nesse mesmo dia, será aberta a mostra “Sertões de Hansen Bahia – Xilogravuras Matrizes e Esboço”.

A celebração do nascimento de Castro Alves é uma iniciativa da Diretoria de Museus (DIMUS) do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), uma autarquia vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), órgão da Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA), responsável pelo Parque, onde nasceu o poeta quando ainda era uma fazenda da sua família, conhecida por Cabaceiras. “O Parque dispõe de exposição permanente com 380 objetos que pertenceram a Castro Alves e seus familiares, incluindo fotografias, cartões-postais, manuscritos, livros, indumentárias, adornos pessoais, utensílios domésticos e artes visuais”, explica a coordenadora do PHCA, a museóloga Diogenisa Oliva.

Na programação desse ano constam ainda, missa de homenagem, peça teatral, grupos culturais, sessão solene da Câmara Municipal, apresentação musical e lançamento de livro do cordelista Bule-Bule. Os interessados ainda podem se inscrever nos festivais que homenageiam Castro Alves. Serão cinco vencedores da categoria infantojuvenil e cinco na categoria adulto, com prêmios e troféus. As inscrições são presenciais no PHCA, que fica na Praça Castro Alves, nº 10, em Cabaceiras, ou via telefone (75) 3681-1102. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14 às 17h. Mais informações são disponibilizadas via telefone (75) 3681-1102 e endereço eletrônico parquecastroalves@gmail.com. Acesse também o blog dimusbahia.wordpress.com e o facebook 'Museus da Bahia'.

Confira a Programação:

Terça-feira (6)

10h às 16h - Oficina de Xilogravura para estudantes universitários e do Ensino Médio, promovida pela Fundação Hansen Bahia.

Sábado (10)

13h - 4º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves e 17º Festival de Declamação de Poemas de Castro Alves.

Domingo (11)

20h - Espetáculo ‘A Hora da Estrela’ - Grupo Teatral Frutos da Utopia.

Quarta-feira (14)

5h – Alvorada.

8h – Missa em homenagem ao poeta (Igreja São João Batista).

9h30 – Apresentação itinerante de grupos culturais de Saubara/BA.

10h - Abertura da Exposição ‘Os Sertões de Hansen Bahia’.

10h30 – Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Cabaceiras do Paraguaçu, em Tributo ao Poeta.

11h – Premiação dos vencedores do 4º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves e do 17º Festival de Declamação de Poemas de Castro Alves.

14h – Apresentação Musical em Homenagem ao Poeta.

15h – Lançamento do Livro de Bule-Bule ‘Rodolfo Coelho Cavalcante, Castro Alves e outros temas em Cordel’.

15h30 - Palco Livre para Homenagens ao Poeta / Apresentação do Grupo Cultural do PHCA Boinho de Painho.

16h – Maratona Castro Alves.

adblock ativo