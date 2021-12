Observação de baleias no litoral baiano atrai turistas na baixa estação

Durante o período de baixa estação, uma das apostas da Secretaria do Turismo do Estado para aquecer o setor na Bahia é o turismo de observação de baleias jubartes. Entre os meses de julho e outubro, esses mamíferos visitam o litoral baiano para o período de reprodução da espécie. A estimativa do Instituto Baleia Jubarte é que cerca de 20 mil animais visitem a costa baiana neste período. Oito pontos de avistamento do animal estão distribuídos entre Praia do Forte, Salvador, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Cumuruxatiba, Prado e Caravelas. A estimativa do instituto é de que cerca de 15 mil turistas visitem o litoral da Bahia para participar dos passeios de observação.

A bióloga Luena Fernandes, do Projeto Baleia Jubarte, explica que as baleias escolhem o litoral da Bahia em função das águas quentes da região. “Os passeios de observação são realizados em média de duas a três horas de navegação. Neste período, nós procuramos os grupos de baleias para que as pessoas as conheçam no seu ambiente natural e observem seu comportamento".

O coordenador de atividades do Instituto Baleia Jubarte, Sérgio Cipolotti, explica que, além do turismo, a ação permite a coleta de dados sobre os animais e, neste período, a probabilidade de encontrar as baleias chega a 99%. “O instituto incentiva o turismo de observação de baleias, que traz um valor agregado à preservação desses animais. A gente trabalha com a conservação e o desenvolvimento de um turismo responsável e traz informação e educação ambiental para as comunidades onde há ocorrência das baleias. O trabalho que desenvolvemos é científico e, também, de fomento ao desenvolvimento socioeconômico das regiões”.

Passeios de observação

O Instituto Baleia Jubarte, em parceria com operadoras de turismo, recebe na sede da instituição, em Praia do Forte, turistas interessados em obter informações sobre as baleias e participar dos passeios de observação, que são realizados em mar aberto. O Espaço Baleia Jubarte de Praia do Forte também expõe partes originais e réplicas de baleias. Os responsáveis pelo local ressaltam que, antes de cada passeio, é necessário participar de palestra com orientações técnicas sobre a atividade. A maior área de concentração da baleia jubarte, conforme Cipolotti, é no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no Sul da Bahia.

O secretário estadual de Turismo, José Alves, ressalta que o avistamento de baleias é uma oportunidade de ampliar a ocupação hoteleira no Estado, que atualmente chega a 60%. “Temos feito um trabalho de divulgação do turismo de observação de baleias na Bahia nas feiras de turismo, por meio de folhetos e outras formas de publicidade. A nossa intenção é atrair o turista interessado nessa atividade. Estamos realizando ações que buscam a diversificação da atividade turística no Estado. O turismo, hoje, é também a oportunidade de oferecer uma experiência diferenciada, em que há a associação não somente da infraestrutura hoteleira, mas também gastronômica, entre outras áreas", afirma.

Festa da Baleia Jubarte

Entre os dias 3 e 5 de agosto, em Praia do Forte, será realizada a 3ª Festa da Baleia Jubarte. A programação é composta por oficinas de capacitação para manejo de encalhe de baleias e golfinhos, campeonato de surf, entre outras atividades. A partir das 17h de sábado (4), será realizado um cortejo na vila da Praia do Forte, batizado de Baleia Elétrica, que inclui apresentação de Armandinho e convidados.

