Obras estaduais são inauguradas em Conceição do Almeida e São Felipe

O governador Rui Costa visita os municípios de Conceição do Almeida e São Felipe, nesta sexta-feira (18), para entrega de obras. Sua agenda tem início às 9h, em São Felipe, onde o gestor inaugurar a nova pavimentação do acesso da cidade à BR-242 e a revitalização do estádio municipal. Também será entregue a recuperação da BR-242 no trecho entre São Felipe, Conceição do Almeida e o entroncamento com a BR-101.

Em Conceição do Almeida, às 11h, o governador inaugura a recuperação do trecho de acesso da cidade à BR-242 e a pavimentação em paralelepípedo do povoado de Santana.

Além disso, serão entregues novos equipamentos para o hospital municipal e um ônibus escolar para a prefeitura. Rui Costa participa, ainda, da inauguração da pavimentação em paralelepípedo e da nova praça na localidade de Tabuleiro de Menezes.

