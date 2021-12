Obras do Mercado Municipal de Lauro de Freitas são retomadas

As obras do Mercado Municipal de Lauro de Freitas, situado à Rua Valdomiro Rodrigues, no centro da cidade, foram retomadas pela prefeitura. O investimento envolve a requalificação das áreas externas de circulação, o paisagismo e a construção de 20 boxes, de acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Vidigal Cafezeiro. “Este projeto, que ficou parado por quatro anos, está sendo executado com recursos captados durante a segunda gestão da prefeita Moema Gramacho e vai beneficiar feirantes e população com uma estrutura adequada para a comercialização de hortifrúti, restaurante e outros serviços”, explica o gestor.

Embora organizadas em três etapas, as obras estão sendo executadas simultaneamente, conforme o secretário. As duas primeiras etapas, que estão sendo realizadas com recursos do governo federal, da ordem de R$550 mil, consistem na construção dos boxes novos e urbanização da área externa. Para a conclusão da terceira etapa, direcionada à reforma dos boxes já existentes no local e de dois banheiros, R$ 400 mil foram acionados do tesouro municipal.

“A prefeita captou o valor integral para a reforma junto ao governo federal. A falta de cumprimento dos prazos na gestão anterior fez com que boa parte dos recursos retornassem para a Caixa Econômica Federal. Assim que assumiu este mandato, em 2017, Moema procurou representantes do banco e conseguiu reverter a situação. O que não conseguimos recuperar foi complementado pela prefeitura”, explica Vidigal Cafezeiro, completando que a conclusão das obras está prevista para dezembro deste ano.

