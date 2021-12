Obras do Hospital Metropolitano estão 37% concluídas

O Hospital Metropolitano, previsto para funcionar no primeiro semestre de 2019, está com 37% de suas obras de construção concluídas. Com investimento da ordem de R$ 180 milhões, entre obras e equipamentos, a unidade que está sendo construída na Região Metropolitana de Salvador (RMS) será referência para casos de urgência e emergência, trauma e acidente vascular cerebral (AVC) e contará com 265 leitos, sendo 30 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e oito salas de cirurgia, de acordo com informação da assessoria de Comunicação da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB).

A Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), apontada como um dos destaques do projeto, atenderá pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (isquêmico, hemorrágico ou ataque isquêmico transitório) na fase aguda, com oferta de tratamento trombolítico venoso, reabilitação precoce e investigação etiológica completa. A assessoria informa, ainda, que o hospital contará, também, com enfermarias nas especialidades de Clínica Geral, Clínica Cardiológica e Clínica Neurológica, além de Cirurgia Geral, Urológica, Vascular, Gastro e Neurológica.

Os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz terão o Hospital Metropolitano como referência.

adblock ativo