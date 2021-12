Obras do Hospital Metropolitano em Lauro de Freitas são autorizadas

A construção do Hospital Metropolitano foi autorizada na manhã desta segunda-feira com a assinatura da ordem de serviço pelo governador do Estado Rui Costa. A unidade de saúde, que atenderá 13 municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e ficará localizada no bairro de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, conta com um investimento da ordem de R$ 180 milhões e capacidade para 265 leitos.

O hospital geral de grande porte terá capacidade para realizar procedimentos de média e alta complexidade em diagnóstico e tratamento, nas especialidades clínica e cirúrgica, em regime ambulatorial e de internação hospitalar, em caráter de urgência e eletivo, além de Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), Centro de Traumas e Serviço de Alta Complexidade em Neurocirurgia.

“As obras já iniciaram, nessa primeira etapa, com terraplanagem para nivelar o terreno. O prazo é de um ano para que a gente conclua e entregue para a população esse hospital, que vai ser urgência e emergência, tendo vários procedimentos de alta complexidade”, afirmou Rui Costa, salientando que o hospital terá a função de evitar que as pessoas busquem muitos serviços em hospitais de Salvador.

Presente também na solenidade de assinatura – realizada no local da futura unidade –, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, afirmou que o “Hospital Metropolitano será o principal equipamento de saúde da RMS, atendendo a todos os casos da rede de urgência e emergência do Litoral Norte e das cidades que compõem a Região Metropolitana, de fácil acesso, a partir de diversas vias expressas, de alto fluxo, que vai desafogar tanto o Hospital Geral do Estado [HGE], quanto o Hospital Geral Roberto Santos [HGRS]”.

Durante o evento, Rui aproveitou para anunciar que, após a inauguração do Hospital Metropolitano, o Governo do Estado iniciará, no mesmo município, uma reforma do Hospital Menandro de Farias para que funcione como unidade materno-infantil. “Com isso, nós vamos melhorar muito a performance do atendimento aqui da Região Metropolitana. Temos, ainda, a maternidade de Camaçari, que nós vamos entregar em 2018, e, completando, após a inauguração desta unidade, com uma grande reforma também Hospital Geral de Camaçari”.

Na ocasião, foram autorizadas também as obras de pavimentação asfáltica de 2,6 quilômetros da Rua Djanira Maria Bastos, via de acesso ao novo hospital, que beneficiará moradores de Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

Certificados

Foram entregues, ainda, 134 certificados para empreendedoras individuais qualificadas no Programa Vida Melhor, além de equipamentos individuais para 85 beneficiários. Foram 59 máquinas de costura, 15 fogões industriais e 10 tabuleiros de acarajé. Para a comunidade do bairro de Biribeira, em Dias D'Ávila, o governo do Estado disponibilizou equipamentos para a implantação de uma cozinha industrial comunitária.

