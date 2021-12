Obras de esgotamento e na área da Saúde foram autorizadas em Simões Filho

Ordens de serviço para a ampliação do sistema de esgotamento de Simões Filho e para a construção de uma Academia de Saúde foram assinadas, nesta quinta-feira (31), pelo governador Rui Costa. Ainda no município, Rui vistoriou as obras da Policlínica Regional de Saúde. Com o objetivo de aumentar o sistema de disposição final das águas residuárias de Simões Filho, o governo do Estado vai investir R$ 31,5 milhões nesta nova etapa, alcançando cerca de 24 mil pessoas.

"Esgotamento é sinônimo de saúde. Uma cidade com maior percentual de cobertura de ligações de esgoto oferece mais saúde para seu povo. Anunciar mais uma etapa, chegando a R$ 43 milhões em investimentos para esgotamento, somente aqui em Simões Filho, é reforçar o cuidado com a saúde da população. Além disso, cuidamos também do meio ambiente, do subsolo, das bacias e do mar", destacou o governador. As intervenções serão executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) e envolvem a instalação de mais de 59 quilômetros de rede coletora de esgoto, sete quilômetros de linha de recalque, três estações elevatórias e emissário de 700 metros, além da construção de uma estação de tratamento de esgoto.

Também foi garantido o início das obras da Academia de Saúde, que serão executadas pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). A implantação do espaço público na Praça da Bandeira, que virá dotado de aparelhos de ginástica para a promoção da saúde e produção do cuidado, terá um investimento de R$ 238 mil. Este montante será aplicado na estrutura da instalação, que abrigará atividades como yoga, capoeira e teatro. "Essa Academia vai trazer saúde para jovens e idosos e é um equipamento integrado a outras unidades básicas, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)", complementou o titular da SESAB, Fábio Vilas-Boas.

Na ida a Simões Filho, Rui Costa também percorreu todos os 3.661 m² que irão abrigar a Policlínica Regional, viabilizada pelo Consórcio Metro Recôncavo Norte, do qual fazem parte cinco municípios, além de Simões Filho. Localizado na esquina da Avenida A e com previsão de entrega ainda para o primeiro semestre de 2019, o equipamento de saúde de média complexidade está com 62% das obras concluídas. O investimento é de R$17,5 milhões.

Ainda no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi realizada a entrega de 15 caminhonetes para unidades da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab) da região. Também foi dada a autorização para a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR) celebrar convênios do Bahia Produtiva, no valor de R$265 mil, beneficiando a Associação dos Quilombolas da Fazenda Coqueiro e Mata Grossa do Quilombo Dandá.

