Obras de drenagem e derrocagem do canal de navegação serão realizadas em Vera Cruz

Uma ordem de serviço para início das obras de drenagem e derrocagem do canal de navegação do Terminal Hidroviário de Mar Grande, no município de Vera Cruz, situado na Ilha de Itaparica, foi assinada nesta terça-feira (8), pelo governador Rui Costa, em visita à cidade. As intervenções, conforme o gestor estadual, irão aumentar o nível do canal, permitindo que não haja interrupções nos trajetos, mesmo durante os períodos de maré baixa. Atualmente, o serviço é suspenso quando a maré está baixa, pela impossibilidade de atracação das embarcações no terminal por causa da pouca profundidade no canal.

A obra, cujo investimento é de R$ 7,8 milhões do Governo do Estado, irá beneficiar os moradores dos municípios situados na Baía de Todos-os-Santos e tem prazo de conclusão estimado em oito meses. “Estou muito feliz, porque essa obra é muito esperada pela população aqui da ilha. E podem ter certeza de que o trabalho não vai parar”, garantiu Rui Costa. Executada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), a ação prevê a retirada de mais de 100 mil metros cúbicos de pedras e rochas que estão submersas no canal e que impedem a plena navegação. A coleta do material irá aumentar a profundidade da água de dois a três metros.

Durante o evento, o governador também autorizou o início das obras de dragagem do canal de navegação do Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a fim de permitir a operação do Sistema Ferry Boat com mais segurança de navegação. A intervenção terá investimento de R$ 1,1 milhão. O terminal é uma das principais entradas de pessoas e mercadorias para os municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), além de interligar a capital às regiões do baixo sul, sul, extremo sul e demais regiões do Brasil, e compõe o principal conjunto de infraestrutura de transporte hidroviário de passageiros da Bahia.

Outras ações

Ainda em Vera Cruz, o governador autorizou a Secretaria de Educação (SEC) a realizar obras de manutenção e reforma do Colégio Estadual Desembargador Júlio Virgínio de Santana; entregou duas motocicletas, no valor de R$ 24 mil cada, para a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz); e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a conveniar, no âmbito do programa Bahia Produtiva, a Associação de Arte e Cultura Quilombo do Terere no edital socioambiental quilombola. O investimento é de mais de R$ 320 mil.

