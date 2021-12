Obras da Maternidade Regional de Camaçari são iniciadas

Foram iniciadas nesta terça-feira (21) as obras da Maternidade Regional de Camaçari, que contará com 110 novos leitos, sendo 25 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A nova unidade será instalada ao lado do Hospital Geral de Camaçari (HGC), em uma área de dez mil metros quadrados, com recursos de R$ 34,3 milhões. A previsão de conclusão é de 18 meses.

A estrutura envolve 26 leitos de obstetrícia clínica e 20 de obstetrícia cirúrgica; 12 de gestação de alto risco; dez de UTI Neonatal; dez de Cuidados Intermediários Convencional; cinco de Cuidados Intermediários Canguru; dois de isolamento e um Centro de Parto Normal, dotado de três leitos; bem como 28 leitos de emergência.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SESAB), a Maternidade Regional possui estimativa de realizar seis mil partos por ano e é um equipamento de alta complexidade, que vai atender gestantes com idade mais avançada, portadoras de hipertensão e diabetes, além de casos de fetos com diagnóstico intraútero de má formação. Além disso, o local foi pensado para abrigar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa.

