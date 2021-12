Obra de pavimentação da BR-420 em São Félix é inaugurada

A obra de pavimentação da BR-420, no trecho entre São Félix e interseção com acesso a Maragogipe, foi inaugurada nesta sexta-feira (6), pelo governador Rui Costa. Com um investimento de R$ 14,7 milhões, foram recuperados 20,5 quilômetros da rodovia, beneficiando também moradores de Cachoeira, Conceição da Feira e Governador Mangabeira.

Rui Costa falou do seu orgulho de entregar obras desse tipo. “Porque mostra como o Governo do Estado tem se empenhado para cuidar da malha rodoviária da Bahia. São investimentos grandes em infraestrutura, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade, a segurança, o conforto e o desenvolvimento das cidades”.

O lançamento do edital de licitação para a realização das obras de alargamento da ponte de acesso a Maragojipe e a celebração de um convênio do Bahia Produtiva, que beneficia projetos socioambientais quilombolas, também foram autorizados. O governador entregou, ainda, 543 certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e visitou o Colégio Estadual Rômulo Galvão.

