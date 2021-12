Novos modelos de negócios para estaleiro de Maragogipe estão sendo discutidos

A reativação do Estaleiro Enseada, localizado em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, foi pauta de reunião na Secretaria do Planejamento do Estado. Durante o encontro, os secretários Walter Pinheiro (Planejamento) e Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), além do presidente do estaleiro, Maurício Almeida, de representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e de outras secretarias debateram a possibilidade de novos modelos de negócios para o empreendimento.

A utilização do equipamento como terminal de granéis líquidos para a fabricação de torres eólicas; o desmonte de grandes navios; e a manutenção de embarcações, além de seu uso como porto para o escoamento de grãos, foram algumas possibilidades discutidas. “Temos um potencial gigantesco para ser indutor de desenvolvimento regional. Essa foi nossa visão quando decidimos implantar o estaleiro mais moderno do Brasil”, destacou o presidente do estaleiro.

Ainda de acordo com Maurício Almeida, a crise na construção naval brasileira nos últimos três anos abriu possibilidades para novos modelos de negócios. “Acho que essa nova visão, em parceria com o Governo da Bahia, para atuar como desenvolvedor daquela região, vai favorecer a chegada de outras indústrias”, avaliou.

O secretário Walter Pinheiro ressaltou o Estaleiro Enseada como um espaço privilegiado e pronto pra ser um grande canteiro de obras, bem como uma unidade de produção. “A partir das prospecções que fizemos com algumas empresas, na Espanha, podem ser fabricadas torres e de pás eólicas no local, por exemplo. Também, com o envolvimento da FIEB, estamos buscando alternativas não só para a atração de investimentos, como também para a viabilização da retomada do estaleiro que, somando Salvador e Rio de Janeiro, já teve mais de 12 mil empregados. Então a ideia é, a partir dos projetos que o Estado tem trabalhado, buscar retomar esse eixo de logística, de infraestrutura e de geração de atividades econômicas”, pontuou Pinheiro, citando que a retomada do empreendimento envolve ferrovias e a Ponte Salvador – Ilha de Itaparica.

O secretário Marcus Cavalcanti disse que o Enseada é um investimento feito por grupos privados dentro de uma política do Governo Federal de incentivo à indústria da construção naval. “Infelizmente, esta política está sendo desmontada e o Governo do Estado está discutindo com os investidores alternativas para o uso da área, já que eles possuem registro e licença ambiental para operar como terminal portuário privativo, tancagem de combustível e terminal regaseificação, por exemplo”, afirmou Cavalcanti.

Estaleiro Enseada - Com dois milhões de metros quadrados de área e capacidade de processar 108 mil toneladas de aço por ano, o Estaleiro Enseada é considerado não somente o maior do país, como também o mais moderno. Com investimento privado de R$ 3,2 bilhões e tecnologia Kawasaki Heavy Industries, o equipamento foi implantado estrategicamente às margens do Paraguaçu, gerando emprego e renda para a região do Recôncavo Baiano, nos anos em que permaneceu ativo.

