Novo viaduto de Lauro de Freitas é liberado no domingo

Os moradores de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vão receber, no início da tarde deste domingo (12), o novo viaduto do município, construído ao longo de sete meses, dentro das obras do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A obra inclui o alargamento da Avenida Carybé; a ponte sobre o Rio Ipitanga e o viaduto sobre a via permanente do metrô. Com o novo viaduto, a pista que segue no sentido Litoral Norte passará a utilizar o novo sistema viário e a no sentido Salvador ocupará a atual pista, que segue no sentido Litoral Norte, ou seja, terá o sentido invertido. Com isto, a pista que hoje segue em direção a Salvador ficará liberada para dar lugar ao novo Terminal de Ônibus Aeroporto.

Em visita à obra, o governador Rui Costa ressaltou que o novo sistema viário vai desafogar o trânsito e garantir a fluidez na região da Estação Aeroporto do metrô. "Com o fim dessa obra, a gente vai consolidar o projeto não de um metrô da capital, mas da Região Metropolitana. Esta é uma etapa importante, porque muda a pista de acesso a Lauro de Freitas, que passa a ser pelo viaduto. As obras da estação do metrô em si estão concluídas, faltando apenas as obras complementares de acesso à estação para que a gente possa colocar o metrô já em fase de teste. O trem deve circular operacionalmente no mês de março", detalhou.

O presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eduardo Copello, reforçou: "Com a conclusão desse trecho, os motoristas que saem de Salvador em direção a Lauro de Freitas passarão a usar essa via em elevado, os viadutos por cima do rio e a futura via do metrô".

