Novo SAC de Camaçari é entregue à população

O novo SAC de Camaçari, que funcionará no Boulevard Shopping, foi entregue nesta quarta-feira à população. Instalado em mil metros quadrados, o novo equipamento dispõe de infraestrutura completa, no que compete ao modelo SAC. Destaque para maior conforto aos usuários na sala de espera, totens de autoatendimento e o serviço Atende, que libera agendamentos no turno matutino para as carteiras de motorista e trabalho, bem como dos serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Além dos serviços já ofertados anteriormente, os cidadãos de Camaçari poderão resolver pendências do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e do TRE. Com a inauguração do posto no Boulevard Shopping, o SAC, em Camaçari, passa a contar com 42 funcionários, que serão capazes de ampliar o atendimento de cerca de 20 mil pessoas por mês, para mais de 27 mil cidadãos, representando um incremento de 55%.

"Hoje entregamos esse belíssimo equipamento aos moradores de Camaçari e região. A unidade oferece mais conforto e dignidade à população, além de abrigar novos serviços que antes não eram disponibilizados na antiga sede, como do TRE e do Procon. As instalações são muito melhores e vai garantir a ampliação do número de atendimentos", explicou o governador da Bahia, Rui Costa.

Infraestrutura viária

Na oportunidade, foi oficializada a entrega da duplicação do trecho entre a BA-535 e o entroncamento com a BA-099, que faz parte da BA-531. Nas obras, foram aplicados cerca de R$ 8,3 milhões, beneficiando uma população de mais de 610 mil pessoas de Camaçari e dos vizinhos Simões Filho e Lauro de Freitas. Além disso, foi oficialmente inaugurada a pavimentação de cinco vias dentro do Polo Petroquímico de Camaçari. As intervenções contaram com investimentos de aproximadamente R$ 7,5 milhões e foi autorizado, ainda, pelo governador Rui Costa o início das obras da via Henry Ford (2,83 quilômetros) e do trecho que liga o Cobre a Alças (4,3 quilômetros). Juntos, os montantes aplicados ultrapassarão os R$ 10 milhões.

Novo Fórum

Ainda em Camaçari, foi inaugurado o Fórum Clemente Mariani. O novo equipamento conta com seis pavimentos, instalados em mais de quatro mil metros quadrados de área construída. Na data da inauguração, também passaram a funcionar a Vara do Júri e Execuções Penais e Segunda Vara da Fazenda Pública de Camaçari.

adblock ativo